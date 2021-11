Veel schade bij verkeersongeluk Europaweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Europaweg zijn een bedrijfsbusje en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Dat melden verschillende incidentfotografen.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur ter hoogte van de oprit naar de N7. “Het is een forse aanrijding waarbij veel schade is ontstaan aan de betrokken voertuigen,” vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Rick ten Cate van tencatefotografie.nl: “Medisch personeel heeft één persoon gecontroleerd in de ambulance, maar voor zover bekend is er niemand meegenomen naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept.