Veel politie aanwezig in binnenstad, avond verloopt rustig

Foto: 112groningen.nl

De politie is maandagavond met veel mankracht aanwezig in de Groningse binnenstad. Volgens fotografen verloopt de avond rustig.

Op de Grote Markt, op de Vismarkt en in de omliggende straten is de politie zichtbaar aanwezig. Verschillende surveillancewagens en ME-busjes rijden rond. Ook agenten op motoren en politiemensen te paard houden een oogje in het zeil. Op de Grote Markt knopen agenten gesprekjes aan met voorbij lopende jongeren. Ook vinden er controles van identiteitsbewijzen plaats. Zo nu en dan klinkt er een knal van vuurwerk dat afgestoken wordt. “Her en der lopen wat jongeren en staan wat groepjes mensen, maar de avond verloopt rustig”, beschrijft een fotograaf.

Aanleiding voor de grote politie-inzet zijn de rellen van zondagavond. Daarbij werden diverse vernielingen gepleegd en kondigde burgemeester Koen Schuiling een noodbevel af voor de binnenstad.