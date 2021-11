sport

Foto Andor Heij

In het amateurvoetbal zijn zaterdag en zondag weer diverse wedstrijden met Groninger verenigingen afgelast. In de meeste gevallen is corona de boosdoener.

Tot zover bekend gaat het om:

Zaterdag: VV Groningen – Zeerobben (1e), Stadspark – Helpman (3e) en Groninger Boys – Potetos (5e).

Zondag: Helpman – ASVB (2e), Rolder Boys – Lewenborg (2e), Forward – Actief (3e), Pekelder Boys – Engelbert (4e) en Woltersum – Usquert (5e).