Vastgoedbroers vrijgesproken van faillissementsfraude

De vastgoedondernemers Ali en Bekir Kaynar uit Groningen zijn door de rechtbank vrijgesproken van oplichting en faillissementsfraude.



Tegen beide mannen was twee jaar cel geëist. Ook een derde man werd vrijgesproken. Tegen hem was 15 maanden cel geëist.

In 2010 werden er twee appartementen gebouwd aan Spilsluizen en de Rabenhauptstraat. Volgens het Openbaar Ministerie zouden daarbij acht onderaannemers voor in totaal 450 duizend euro zijn gedupeerd.

Het onderzoek begon in 2014 en duurde tot 2017. Volgens de rechtbank zijn er wel onregelmatigheden aangetroffen, maar is het niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bewijzen dat de broers Kaynar schuldig zijn aan fraude en oplichting zijn er niet.