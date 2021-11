Vanaf eind november mogelijk laagvliegende Hercules-vliegtuigen boven Groningen

nieuws

Foto: Lynn Greyling via Public Domain Pictures (CC0)

Vanaf 29 november tot en met 17 december gaan de Koninklijke Luchtmacht en de Bijzondere Bijstandseenheden van de Koninklijke Marine een grootschalige oefening houden boven een groot deel van Nederland. Ook een deel van de gemeente Groningen valt binnen het grootschalige laagvlieggebied voor de oefening.

Het 336 squadron van de Koninklijke Luchtmacht gaat de vluchten uitvoeren, bedoeld voor de ‘Tech Bull’-oefening. Tijdens deze oefening vliegen C130-vliegtuigen meermaals laag boven de grond. Defensie kiest voor de oefening voor een groot laagvlieggebied, waarmee het de geluidsoverlast probeert te beperken.

Ook een deel van van Groningen valt binnen dit laagvlieggebied, zoals is te zien aan het rode gebied op de onderstaande kaart:

De vluchten vinden plaats op werkdagen tussen 29 november en 17 december. Er zal voornamelijk in de avonduren worden gevlogen, tussen 17.00 en 23.00 uur.

De C130 Hercules is een viermotorig vliegtuig, wat Defensie gebruikt voor het vervoer van manschappen en materieel. Het toestel is gespecialiseerd in opstijgen en landen op oneffen ondergronden, waardoor het ook buiten gebaande vliegvelden kan opereren. De oefening, genaamd ‘Tech Bull’ , is bedoeld als oefening voor de defensiemissie in Mali.