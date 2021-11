Vanaf dinsdag huisdieren toegestaan in Vrouwenopvang Groningen

nieuws

Vanaf aanstaande dinsdag mogen vrouwen in de Vrouwenopvang Groningen hun huisdieren meenemen. Dat maakte zorgorganisatie Wender maandagmiddag bekend.

Volgens Wender stellen veel vrouwen stellen hun vertrek naar een opvanglocatie uit, als zij hun huisdier niet mogen meenemen. Daardoor verblijven ze langer in een onveilige thuissituatie. Door huisdieren nu toe te staan, probeert de zorgorganisatie dat te voorkomen.

“Door de mogelijkheid te bieden om hun huisdier mee te nemen, hoeven deze vrouwen geen keuze te maken tussen het blijven in een onveilige, vaak gewelddadige situatie en het achterlaten van hun huisdier”, zo stelt Krista van Houten namens Wender. “Daarnaast speelt het huisdier een positieve rol in het herstel van bewoners. De dieren bieden troost en steun voor zowel vrouwen als kinderen in de opvang.”