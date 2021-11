Vanaf april volgend jaar ferrylijn tussen Eemshaven en het Noorse Kristiansand

nieuws

Foto: Holland Norway Lines

Holland Norway Lines start vanaf april 2022 een ferrylijn vanuit Eemshaven naar het Noorse Kristiansand. Vanaf deze week zijn de eerste reizen te boeken.

Drie keer per week vertrekt het ferryschip MS Romantika vanuit Eemshaven. Eveneens is er een terugtocht naar Nederland. Het schip beschikt over restaurants, cafés, taxfree shops en entertainment. De minimumprijs voor een retourtje Noorwegen voor ‘voetpassagiers’,inclusief overnachting, ligt op 225 euro per persoon (2 personen in één hut). Inclusief auto geldt dan een minimumprijs van 250 euro per persoon.

In de Beatrixhaven van de Eemshaven wordt binnenkort een speciale kade met brug worden aangelegd. De verwachting is dat deze nieuwe ferrylijn in eerste instantie voor vijf nieuwe, directe arbeidsplaatsen zorgt, met een uitloop naar honderd nieuwe werkplekken.