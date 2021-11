Vanaf aanstaande maandag drie maanden één rijstrook minder op Ring-Zuid

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Op het gedeelte van de zuidelijke ringweg tussen het Piccardthof en de Paterswoldseweg moet het verkeer richting het Julianaplein drie maanden lang rekening houden met extra reistijd. Automobilisten kunnen hier één rijstrook minder gebruiken.

De afsluiting gaat aanstaande maandag om 06.00 uur in en duurt tot 28 februari. Aannemerscombinatie Herepoort ziet zich in deze periode genoodzaakt de rijstrook af te sluiten, omdat er bouwruimte nodig is om te werken aan de viaducten bij het Vrijheidsplein en de Laan Corpus den Hoorn.

Volgens Groningen Bereikbaar kan het verkeer wel gewoon langs de afgesloten rijstrook rijden, maar moeten automobilisten op drukke momenten wel rekening houden met extra reistijd.