Vakbonden boos op Lefier over ontslagpremie

foto: André Huitenga

De vakbonden CNV en FNV liggen in de clinch met Lefier. Het conflict gaat over de ontslagvergoeding voor de tien tot vijftien medewerkers die de woningcorporatie wil ontslaan in de komende periode. Voor de werknemers staan er tienduizenden euro’s op het spel.

Het verschil van mening gaat volgens de bonden over de maximering van de ontslagvergoeding van 84.000 euro. De bonden vinden dat daar nog een correctiefactor op moet worden toegepast. Maar de woningcorporatie wil het genoemde bedrag aanhouden als de uiterste grens.

Volgens de vakbonden kwam Lefier terug op een mondeling akkoord, toen de afspraken over een ontslagvergoeding op papier werden gezet. “Lefier kaapte het overleg vervolgens en ging ermee naar de OR in de hoop euro’s goedkoper uit te zijn. ‘Onze leden zijn boos en teleurgesteld tegelijk”, zegt CNV-onderhandelaar Emiel Peper. “Ze noemen ons onbetrouwbaar. Daarmee vinden ze dat ze een vrijbrief hebben om met de OR over een goedkoper sociaal plan te onderhandelen.”

Hoewel de Ondernemingsraad heeft geprobeerd te lijmen tussen de bonden en Lefier, lijkt de laatste partij niet meer te willen praten. De bonden en de corporatie zouden op het gebied van de ontslagvergoeding onverenigbaar zijn. De bonden roepen Lefier dan ook op weer met hen aan tafel te komen. Peper: “We hebben het hier over trouwe medewerkers die soms al tientallen jaren in dienst zijn. Zij verdienen een respectvolle omgang.”