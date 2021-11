Vakbonden boa’s en politie niet te spreken over afstandsregel: “Niet te handhaven”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vakbond BOA ACP en politievakbond ACP zien niets in het handhaven van de verplichte afstandsregel. Volgens de bonden is het niet te handhaven omdat de capaciteit bij politie en boa’s beperkt is.

Dinsdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat de anderhalvemeterregel vanaf woensdag weer verplicht wordt. Dit vanwege het hoog oplopende aantal besmettingen en de toenemende druk op de zorg. BOA ACP-voorzitter Richard Gerrits noemt het onbegrijpelijk: “Het is niet te handhaven met de capaciteit die we hebben. We gaan gewoon weer terug naar het oude: we gaan attenderen en waarschuwen en pas in het uiterste boete.”

De voorzitter maakt zich ook zorgen over het welzijn van zijn handhavers. “We weten allemaal dat mensen agressiever zijn geworden en we hebben er geen zin in dat er nog meer mensen uitvallen. De bereidheid om de regels na te leven is er nu gewoon niet. Het leven van de boa is geen 95 euro waard. Eigen veiligheid eerst. Zeker als je ziet wat er afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Wij hebben dit beleid niet verzonnen, dat doet het kabinet. Prima dat ze maatregelen treffen, maar dit zijn wel maatregelen die onze veiligheid bedreigen.” Ook Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is kritisch. Hij vraagt zich af waar de mensen vandaan moeten worden gehaald die hier op kunnen handhaven.