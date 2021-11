Upgrade Zernikelaan is zo goed als klaar: ‘Openbare ruimte naar menselijke maat’

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Als de tribune en het pannacourt bij het Willem-Alexander Sportcentrum volgend jaar klaar zijn, is de ‘upgrade’ van de Zernikelaan helemaal afgerond. Maandagmiddag werd dat gevierd, tijdens een bijeenkomst in het Foodcourt bij de Kapteynborg.

Het hele project werd maandagmiddag, na drie jaar werk, officieel opgeleverd. De werkzaamheden die in deze ‘upgrade’ zijn verwerkt, hebben invloed op zowel het verkeer als op de openbare ruimte.

“De upgrade van de Zernikelaan is één van de eerste projecten waarbij we de openbare ruimte anders hebben ingericht”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. “Waar eerst mobiliteit het uitgangspunt was, is dit nu verschoven naar de menselijke maat. Thema’s als toegankelijkheid en beleving hebben een veel grotere rol gekregen.”

Wegen en openbare ruimte

Aan de noordzijde van de Zernikelaan ligt een nieuwe rijbaan en ook bij de entree vanaf de noordelijke ringweg en de Zonnelaan zijn ligt nieuw wegdek. Ook zijn hier de fietspaden verbreed en de verkeerslichten geplaatst. Bij het vernieuwde busknooppunt is nu plaats voor zes bussen en kunnen deze voertuigen elektrisch worden opgeladen.

Het gebied rondom de Duisenbergvijver heeft een ware metamorfose ondergaan. Met een nieuwe flaneerboulevard een parkje, picknickbanken en een brede, rolstoeltoegankelijke vlonder over het water is het gebied omgetoverd tot een fijne plek om te verblijven. Daarnaast is van het Zernikeplein een ‘shared space’ gemaakt.

Laatste loodjes

De laatste werkzaamheden bij het Willem-Alexander Sportcentrum starten in januari 2022. Daarna is de upgrade van de Zernikelaan helemaal afgerond.