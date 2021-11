UMCG ontwikkelt voedingsbox en vitaminecapsule voor mensen met darmontstekingen

nieuws

Foto: flickr.com/photos/spine/

Het UMCG heeft in samenwerking met supermaktketen Jumbo een ontstekingsremmend dieet en een speciale vitaminecapsule ontwikkeld voor patiënten met chronische darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn.

Deelnemende patiënten uit de vier noordelijke provincies krijgen tegen een vergoeding een voedingsbox thuisbezorgd door Jumbo. Onderzocht wordt wat het effect van deze voedingsbox en de vitamines is. Patiënten met chronische darmontstekingen hebben vaak pijn, diarree of misselijkheid, waardoor zij geneigd zijn minder te eten en drinken. Ze hebben juist extra en andere voedingsstoffen nodig. Gezonde voeding helpt, maar een echt dieet bestaat er nog niet. Het UMCG heeft daarom samen met Jumbo het ontstekingsremmend dieet ontwikkeld, en een speciale vitaminecapsule die de vitamines gericht in de darm afgeeft.

Volgens onderzoeksdiëtist dr. Marjo Campmans-Kuijpers bestaat het dieet uit een volwaardige voeding met veel groente, fruit en noten. “Daarnaast zitten er zoveel mogelijk onbewerkte producten in en zo min mogelijk kant-en-klare producten.” In Nederland hebben 90.000 mensen last van chronische darmontstekingen. Onze westerse leefstijl heeft gezorgd voor een toename van ziektes waarbij de eigen afweer en ontsteking je ziek maakt. Ongeveer de helft van de bevolking heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een aandoening met een ontstekingscomponent. Dat leidt vervolgens tot enorme kosten in de gezondheidszorg door toenemend medicijngebruik, hoger arbeidsverzuim en verminderde kwaliteit van leven.