UMCG: “Maximaal twee bezoekers per patiënt per dag”

nieuws

Het UMCG past vanwege het oplopend aantal besmettingen de bezoekersregeling aan. Waar de afgelopen periode vier bezoekers per dag welkom waren, wordt dit nu teruggebracht naar twee.

Ook mag het bezoek niet met twee tegelijk naar binnen. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is gebleken dat het aantal besmettingen de afgelopen periode onder medewerkers is opgelopen. Omdat de druk op de zorg groot is, gaat een strenger maatregelenpakket gehanteerd worden om daarmee de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Ook voor medewerkers van het ziekenhuis gelden er strengere regels. Zo wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken wanneer dit mogelijk is.