UMCG investeert twee miljoen euro in AI, eHealth en big data

nieuws

Foto via UMCG

Het UMCG investeert de komende drie jaar een kleine twee miljoen euro voor de bevordering van kunstmatige intelligentie (AI), data science en eHealth in de zorg.

Het gebruik van big data, AI en eHealth in de zorg is de laatste jaren flink gegroeid en zal de komende jaren alleen maar toenemen. AI wordt tegenwoordig niet alleen voor onderzoeksdoeleinden ingezet, maar ook om patiëntenzorg van hogere kwaliteit te bieden door verbeterde diagnose, behandeling en monitoring. AI-systemen kunnen vrij nauwkeurig ziekten herkennen. Bovendien kunnen digitale apps tijdig zien welke patiënten achteruitgaan en zo voorspellen wie wanneer extra aandacht nodig heeft.

‘Voor betere, betaalbare en duurzamere zorg investeren we de komende jaren in het ondersteunen van onze onderzoekers die gebruik maken van AI en big data in onderzoeksprojecten of studies,” zegt prof. Marian Joëls, lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. “Ook willen we onze zorgprofessionals beter opleiden in dit domein, zodat we de angst voor digitale gezondheidstechnologie verminderen en de betrokkenheid bij de inzet en implementatie vergroten.’

Met het extra geld wordt het Data Science Center in Health (DASH) van het UMCG versterkt. DASH heeft als doel data science in de gezondheidszorg te bevorderen door vernieuwende onderzoeksprojecten te ondersteunen en door experts op het gebied van onder meer data science en kunstmatige intelligentie bij elkaar te brengen.