Tweederde Stadjers fietste minder door corona; hoge cijfers voor fietsenstalling Nieuwe Markt

Foto Andor Heij. Fietsen.

Over het algemeen fietsen Groningers minder door de coronapandemie. Dat blijkt uit een enquête van Onderzoek Informatie Statistiek Groningen. Daarnaast is opvallend dat de fietsenstallingen in de gemeente beter worden beoordeeld dan twee jaar geleden.

Volgens de onderzoekers geeft 62 procent van de respondenten in het onderzoek aan minder te zijn gaan fietsen tijdens de coronacrisis. Ruim een kwart fietste minder vanwege thuiswerken. Ook de sluiting van de horeca heeft geleid tot een afname van het aantal fietsritten. Daartegenover geeft een significant gedeelte van de respondenten aan juist meer te zijn gaan fietsen ter bevordering van de gezondheid.

De fiets nog altijd het belangrijkste vervoermiddel in de gemeente. Driekwart van de respondenten geeft aan de fiets hiervoor minstens één keer per week te gebruiken. De fiets wordt het meest gebruikt om boodschappen te doen of te winkelen. Bijna zestig procent van de respondenten fietst minstens één keer per week naar werk of studie.

Over het algemeen beoordelen Groningers fietsen in e gemeente met een 7,1. Dat is net zo hoog als in 2019.

Sterke verbetering beoordeling bewaakte fietsenstallingen

In vergelijking met 2019 worden de fietsenstallingen op alle punten veel beter beoordeeld. Dit komt met name door de goede beoordeling van de nieuwe bewaakte fietsenstalling bij de Nieuwe Markt/Forum. De overall beoordeling voor deze fietsenstalling is een 8,0.

Wethouder Verkeer en Vervoer Philip Broeksma is trots op deze ontwikkeling: “Het geeft ons de bevestiging dat we hiermee op de goede weg zijn om het fietsparkeren aangenamer en veiliger te maken en zo de binnenstad aantrekkelijk en beter toegankelijker te maken. Daarom willen we meer van dit soort hoogwaardige stallingen realiseren.”