Tweede muurschildering in Van Mesdagkliniek genomineerd voor kunstprijs

nieuws

Afbeelding: Tsjisse Talsma

De Van Mesdagkliniek en Academie Minerva hopen binnen niet al te lange tijd nog een betonnen muur van de kliniek te kunnen voorzien van een grote muurschildering. Om dat te kunnen doen, hopen de kliniek en de kunstacademie op het winnende geldbedrag van 10.000, behorend bij de Elisabeth van Thüringenprijs.

FPC Dr. S. van Mesdag en Academie Minerva zijn genomineerd voor een tweede muurschildering, nadat studenten in juli van dit jaar al een eerste kale, betonnen, beveiligingsmuur van de kliniek hebben beschilderd met een berglandschap. Daarop bezocht ook kunstenaar en Minerva-alumnus Tsjisse Talsma de Van Mesdag. Hij maakte, rondom het thema verbinding, een ontwerp voor een tweede muurschildering. De beoogde plek voor het kunstwerk is de grote wandelplaats van de kliniek.

“We willen onze TBS-patiënten een uitzicht bieden door nog een scheidingsmuur te beschilderen met een kleurig landschap en een levensloop of een cyclus”, vertelt Mariëtte van Denderen, coördinator Kunstbeleid bij de Van Mesdagkliniek. “De muur die in eerste instantie alleen ter beveiliging dient, krijgt hiermee een tweede functie. Het draagt bij aan een gezond leefklimaat binnen de kliniek. We hopen dat het tot gespreksstof leidt. Tussen patiënten onderling en met medewerkers, bijvoorbeeld over keuzes die ze nu en in de toekomst gaan maken.”

De Elisabeth van Thüringenprijs is een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg en wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. De winnaar van de prijs wordt gekozen door een vakjury. De uiteindelijke winnaar van de prijs, met een geldwaarde van 10.000 euro, wordt op 15 november beken gemaakt.