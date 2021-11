Twee scooterrijders botsen op elkaar in Steentilstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk in de Steentilstraat is maandagavond een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur. “Het gaat om een verkeersongeluk waarbij twee scooterrijders op elkaar zijn gebotst”, vertelt Wind. “Eén van de scooterrijders wilde op de weg keren toen de andere er vol op klapte. Eén bestuurder is gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer nagekeken, maar zoals het nu lijkt hoeft de persoon niet mee naar het ziekenhuis. De andere scooterrijder is voor de zekerheid ook even gecontroleerd.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De beide voertuigen raakten bij het ongeluk beschadigd.