Twee jonge RUG-onderzoekers winnen 15.000 euro voor innovatief en origineel onderzoek

nieuws

Foto's via Rijksuniversiteit Groningen

Tessa Quax als Marthe Walvoort, beide onderzoeker aan Rijksuniversiteit Groningen, krijgen de Early Career Award van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Deze prijs krijgen de twee academici, die aan het begin staan van hun carrière, voor hun innovatieve en originele onderzoeksideeën.

Quax (adjunct-hoogleraar Biology of Archaea and Viruses) krijgt de prijs voor haar onderzoek naar mechanismen waarmee virussen micro-organismen, genaamd archaea, infecteren. Haar onderzoek draagt bij aan een beter begrip van de rol van virussen in de natuur en van hun effect op de evolutie van eencelligen.

Walvoort is adjunct-hoogleraar suikerchemie en suikerbiologie. Ze ontvangt de Early Career Award voor haar onderzoek naar suikers in moedermelk. Daarmee wil ze te weten komen welke van deze suikers bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van de baby. Met haar onderzoek probeert ze nieuwe methoden te ontwikkelen om bacteriële infecties te verhinderen.

Op 14 februari 2022 nemen Quax en Walvoort de prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstobject, in ontvangst in het Trippenhuis in Amsterdam