Twee gewonden bij steekincident Noorderkroonstraat, verdachten voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekincident in de Noorderkroonstraat zondag aan het einde van de avond zijn twee personen gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van een steekpartij kwam rond 23.30 uur binnen bij de hulpdiensten. “Twee personen zijn gewond geraakt, waarvan één lichtgewond”, laat een politiewoordvoerder weten. “We hebben nog niemand aangehouden. Twee verdachten zijn op een witte/lichtkleurige scooter weggereden, mogelijk in de richting van Vinkhuizen.”

Dierenriemstraat

Incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat de beide slachtoffers werden aangetroffen in een auto in de Dierenriemstraat. “Medisch personeel heeft één van de slachtoffers gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt Ten Cate. Het tweede slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de fotograaf is er op de locatie aan de Noorderkroonstraat een afzetting. “Op het voetpad, bij de flats, is een doos aangetroffen. Deze is door agenten in beslag genomen.”

Getuigen

De politie is inmiddels een onderzoek gestart. Daarbij is men op zoek naar getuigen. “Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben, die kunnen zich bij ons melden”, vult de politiewoordvoerder aan. “Dat geldt ook voor mensen die mogelijke camerabeelden hebben. Zij kunnen contact met ons opnemen op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.