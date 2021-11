Arrivatrein botst op spoorwegovergang op moedwillig geplaatste scooter, treinverkeer weer hervat

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Door een aanrijding is er zaterdagavond een tijdlang geen treinverkeer mogelijk geweest tussen het Hoofdstation en station Groningen Noord.

De aanrijding vond plaats rond 19.20 uur ter hoogte van de spoorwegovergang met de Friesestraatweg. “Het gaat om een aanrijding met een scooter”, vertelt incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Aanwezigen vertellen dat de deelscooter moedwillig op het spoor is geplaatst. De trein was onderweg richting station Groningen Noord en staat ongeveer honderd meter na de spoorwegovergang stil. Er is niemand gewond geraakt.”

Spoorbeheerder ProRail meldde aanvankelijk dat het treinverkeer tot 22.15 uur gestremd zou blijven. Even na 21.00 uur werd gemeld dat de treinen weer konden rijden. De politie doet onderzoek in de zaak.