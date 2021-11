Trein naar Stadskanaal gaat op zijn vroegst pas in 2026 rijden

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De trein naar Stadskanaal gaat niet in het najaar van 2024 rijden, maar op zijn vroegst in 2026. Dat heeft de provincie Groningen aan RTV Noord laten weten.

Dat het project twee jaar vertraging oploopt komt onder andere vanwege de invoering van het European Rail Traffic Management System, ERTMS. Dit is een modern spoorbeveiligingssysteem waarbij er niet meer gebruik wordt gemaakt van klassieke seinen, maar van een computersysteem dat zestien kilometer vooruit kan kijken en rekening houdt met andere treinen in de omgeving. Dit systeem wordt vanaf 2026 in gebruik genomen. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Vervoer laat weten dat men de trein naar Stadskanaal met dit systeem wil laten rijden.

Een andere reden die meespeelt is dat de realisatie van een treinverbinding naar Stadskanaal fors duurder lijkt uit te vallen dan begroot. Voor de provincie is dat aanleiding om aanvullend onderzoek te doen naar het baanvak, zodat er een beter beeld is van eventuele risico’s in het project. Voor het project is 63 miljoen euro beschikbaar dat afkomstig uit uit de pot RSP-projecten. Mogelijke tegenvallers bij de bouw van de zuidelijke ringweg kunnen de trein naar Stadskanaal in gevaar brengen omdat dit project uit dezelfde pot betaald wordt.