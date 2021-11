Traumahelikopter brengt coronapatiënt naar UMCG

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Voor het eerst sinds tijden is er maandag weer een coronapatiënt per traumahelikopter naar Groningen gebracht.

Sinds vorige week wordt de Lifeliner 5, de PH-OOP, weer ingezet om coronapatiënten te vervoeren naar ziekenhuizen in Nederland, maar ook naar hospitalen in Duitsland. De patiënten zijn afkomstig uit ziekenhuizen waar de druk erg groot is. Door patiënten te spreiden wordt ademruimte gecreëerd. Rond 16.45 uur werd gemeld dat de helikopter bij Assen vloog, korte tijd later arriveerde de helikopter op het helikopterdek van het UMCG. Volgens de incidentenwebsite 112groningen.nl stond er bij het dek een team klaar om de patiënt te ontvangen.

De Lifeliner 5 werd eerder tijdens de pandemie ook al eens ingezet. Afgelopen zomer werd bekendgemaakt dat het interregionaal intensive-care-vervoer niet langer nodig was.