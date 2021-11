Torenkraan in aanbouw voor zestig meter hoge studententoren aan Vrydemalaan

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Een aannemer is dinsdagochtend begonnen met de opbouw van een grote torenkraan aan de Vrydemalaan.

De grote torenkraan gaat gebruikt worden voor de bouw van 270 studentenwoningen in de straat, vlakbij het Stadsstrand. Het gebouw wordt zestig meter hoog en daarmee één van de hogere woontorens in de omgeving.

In de toren komen kamers voor studenten die het Liberal Arts and Sciences-programma van het University College Groningen volgen. De woontoren van negentien verdiepingen wordt aangesloten op het warmtenet van WarmteStad.

De eerste schop ging in juni van dit jaar de grond in voor de bouw van de woontoren. Studentenhuisvester SSH gaat in september 2023 de eerste sleutels uitreiken aan de nieuwe huurders.