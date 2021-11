Toestroom coronapatiënten: Noordelijke ziekenhuizen zeggen reguliere zorg af

nieuws

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

De ziekenhuizen in Noord Nederland gaan de reguliere zorg afzeggen. Dit om de opname van corona patiënten mogelijk te maken.

Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland: “Om beschikbaarheid van bedden voor covid-patiënten vrij te kunnen maken zien alle ziekenhuizen in de noordelijke regio zich genoodzaakt om reguliere zorg af te zeggen. De komende dagen zijn nog meer bedden nodig voor covid-patiënten, daardoor is het helaas noodzakelijk dat de reguliere zorg nog verder afgeschaald gaat worden”.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Daardoor nemen de noordelijke ziekenhuizen patiënten uit de rest van het land over. “De situatie in de zorg is zorgelijk, de druk loopt verder op: in de ziekenhuizen liggen in heel Nederland ongeveer 330 covid-patiënten op de IC en meer dan 1.300 covid-patiënten in de kliniek”.

Het AZNN roept mensen op om zich te laten vaccineren, want het overgrote deel van de patiënten is niet ingeënt.