Toekomstige edities Oktoberfest niet meer op Grote Markt

nieuws

Foto Gemeente Groningen.

Er vindt de komende jaren op de Grote Markt geen Oktoberfest meer plaats. Dat antwoordt de gemeente op vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Die partijen hadden problemen met het gesloten karakter van de tent en de beperkte toegevoegde waarde op deze locatie. De gemeente kan zich daar wel in vinden. Het Oktoberfest stond geprogrammeerd voor oktober 2020 en kon toen vanwege corona niet doorgaan. De aanvraag voor het feest in 2020 is toendertijd getoetst door de gemeente. Die gaf toen toestemming, mede omdat het past in een gevarieerde programmering.

De gemeente erkent nu dat het Oktoberfest het merk ‘Groningen’ niet ondersteunt en dat de toegangsprijs van 20 euro niet voor iedereen betaalbaar was. De gemeente kan ook niet aangeven wat de meerwaarde voor de lokale middenstand en horeca was, mede omdat de horcea om middernacht moest sluiten. Mede door extra inzet van de politie kon de publieksstroom rond dat deel van de binnenstad goed geregeld worden.