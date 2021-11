Toegang tot woningmarkt fors gedaald in Groningen

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Slechts 32 procent van de woningzoekenden in Groningen vindt binnen een jaar een huis. Dat blijkt uit de ‘woontoegankelijkheidsmonitor’ van hypotheekverstrekker BLG Wonen, die maandagochtend naar buiten werd gebracht.

Vorig jaar vonden nog vier op de tien Groningers binnen een jaar een woning die past bij hun wensen en beschikbare financiën. Daarmee doet Groningen het dit jaar slecht ten opzichte van de rest van Nederland. De provincie staat op plek vijf van de Nederlandse provincies.

Het toegankelijkheidspercentage van de woningmarkt in Nederland daalde in het afgelopen jaar tot 30 procent. BNG noemt met name de toegankelijkheid buiten de Randstad opvallend. Zo daalde de toegankelijkheid sterk in Zeeland (29%), Limburg (31%) en Flevoland (31%).

Naar aanleiding van deze cijfers pleit BLG voor een landelijke woontoegankelijkheidsnorm. “Iedereen wil gaan bouwen”, zo stelt Frank Soede, directeur BLG Wonen. “Maar als we deze en andere plannen niet toetsen op hun bijdrage aan de toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen, dan is het maar de vraag of meer mensen een passende plek vinden op de woningmarkt.”