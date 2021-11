Toch geen Volt op stembiljet voor raadsverkiezingen in Groningen

nieuws

Leden van het beleidsteam van Volt Groningen tijdens VoltInDeBuurt. Foto: Volt Groningen

De Groningse afdeling van Volt ziet toch af van verkiezingsdeelname bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Dat heeft de Groningse afdeling van de partij vrijdagmiddag naar buiten gebracht.

Eind oktober lieten verschillende lokale afdelingen van Volt al weten af te zien van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, omdat er te weinig vrouwelijke kandidaten beschikbaar zouden zijn. De Groninger afdeling stelde toen nog dat dit geen belemmering was voor deelname in Groningen, waar zich zes kandidaten hadden gemeld.

Maar één van de beoogde kandidaten heeft zich nu teruggetrokken. De partij laat weten tevreden te zijn met de kwaliteit van de individuele kandidaten, maar dat de lijst op deze manier niet voldoende omvang heeft. “Dat dit toch niet lukt, zal voor sommigen voelen als een tegenvaller, want we zijn een heel eind gekomen”, aldus woordvoerder Abdelaziez Pol. “Hoe verder je komt, hoe moeilijker de keuze. Toch zijn we overtuigd dat dit de beste keuze is voor Volt Groningen.”

De man-vrouw verdeling is niet het probleem, zo laat Volt nu optekenen. Volgens Volt wil het zich eerst focussen op ‘langzame groei’ in Groningen. De Groninger afdeling stelt dat de partij tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel op het stembiljet zal staan.