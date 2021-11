Toch geen extra slaapboten voor asielzoekers in gemeente Groningen

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het idee om extra slaapboten voor asielzoekers te plaatsen in de gemeente Groningen is voorlopig van de baan. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente donderdagmiddag laten weten aan RTV Noord.

De gemeente stelt dat ze, met de XL-testlocatie en de slaapboot bij de Antwerpenbrug, aan haar grens zit qua opvangmogelijkheden.

Eind oktober meldde Commissaris van de Koning René Paas nog dat het gemeentebestuur overwoog om twee of drie extra slaapboten voor asielzoekers in te zetten in Groningen.