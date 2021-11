Toch geen éénmalige terugkeer naar Selwerd voor Lycurgus na uitstel bekertoernooi

nieuws

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Met het uitstel van het bekertoernooi door de Nederlandse volleybalbond gaat er ook een streep door de eenmalige terugkeer van Amysoft Lycurgus naar de sporthal in Selwerd. De bond maakte maandagavond bekend dat het bekerprogramma voorlopig is geschrapt.

Lycurgus zou het zaterdagavond op gaan nemen tegen Computerplan VCN en MKB Accountants VCV in een driekamp om de beker. Maar omdat ook teams die niet in de Eredivisie spelen (deze teams vallen onder amateursport) deelnemen aan het bekertoernooi heeft de bond besloten voorlopig een streep te zetten door alle bekerwedstrijden. Alle wedstrijden in dit toernooi zouden nu gespeeld moeten zijn voor 17.00 uur en in combinatie met het hoge aantal reisbewegingen is dat niet haalbaar. Ook konden teams in lagere competities deze week soms niet trainen.

Lycurgus zou voor de bekerwedstrijd van aanstaande zaterdag eenmalig uitwijken naar haar oude nest, de sporthal in Selwerd. De ploeg speelde tot 2007 in de hal, waarna het een nieuwe thuisbasis kreeg in het Alfa-college Sportcentrum.