Toch geen coronatoegangsbewijs nodig voor buitensporten

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 Esserbergstadion

De sportverenigingen in ons land kunnen rustiger ademhalen. Er komt geen coronatoegangsbewijs voor amateursport in de buitenlucht. Dat heeft het kabinet woensdagavond besloten.

De regering wilde vanaf komend weekend het bewijs invoeren voor sporters en toeschouwers, maar een groot deel van de Tweede Kamer en de sportbonden waren daarop tegen. Het zou ondoenlijk zijn voor amateurclubs om die regel te handhaven.

Wel moeten mensen die naar binnen willen om iets te bestellen of naar het toilet te gaan, een QR-code laten zien. Ook het Veiligheidsberaad stelde dat de regel voor sportclubs de regel moeilijk te handhaven zou zijn. Sportterreinen hebben vaan meerdere ingangen en het is daar zeven dagen per week een komen en gaan van mensen. Premier Rutte gaf uiteindelijk toe aan de kritiek.