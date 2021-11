Tip leidt politie naar hennepkwekerij met 630 planten in Haren

nieuws

Foto: Sammie Lobo - 112groningen.nl

De politie heeft woensdag dankzij een tip een hennepkwekerij met 630 planten op kunnen rollen in Haren. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

“In de woning stonden ongeveer 630 stekjes en wietplanten”, schrijft de politie. “De planten hebben we vernietigd. Daarnaast hebben we een 33-jarige verdachte aan kunnen houden. De komende periode wordt het onderzoek voortgezet.” De politie schrijft dat hennepkwekerijen in woningen zeer gevaarlijk kunnen zijn. “Voor de woning maar ook voor de omgeving vanwege de kans op een woningbrand.”

Mensen die vermoeden dat er in hun buurt een hennepkwekerij bevindt, of dat er productie of handel in harddrugs plaatsvindt, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

