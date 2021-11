“Tekort aan zwemdocenten speelt ook in Groningen, wachtlijsten worden groter”

nieuws

Berichten over een landelijk tekort aan zwemdocenten spelen ook in de gemeente Groningen. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdagmiddag gezegd tijdens het Politieke Vragenuur. Volgens Jongman lopen de wachtlijsten ook op.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van raadslid Jan Pieter Loopstra van de PvdA. De partij maakt zich zorgen over de zwemveiligheid. “Als partij zijn we al jaren druk bezig om alle kinderen naar zwemles te krijgen”, vertelt Loopstra. “Belangrijk omdat we zien dat gezinnen in de zomermaanden naar campings, vijvers of zwembaden gaan waar het hebben van geen zwemdiploma tot grote problemen kan leiden en ook al heeft geleid.” Loopstra wil van de wethouder weten in hoeverre er in de gemeente een tekort is aan zwemdocenten.

Inhaalslag

Jongman: “Door de beperkte tijd hebben de antwoorden die ik ga geven alleen betrekking op onze eigen accommodaties. Een bredere inventarisatie kost meer tijd. Uit ons onderzoek blijkt dat het probleem ook in Groningen speelt. Er zijn wachtlijsten, en de wachtlijsten worden ook groter. Door de coronamaatregelen zijn zwembaden een tijdlang dicht geweest waardoor veel kinderen niet konden beginnen met het volgen van zwemlessen, en de lessen van andere kinderen stil stonden. De afgelopen periode waren we net met een inhaalslag bezig, waarbij we nu moeten constateren dat de huidige coronasituatie daar niet positief in mee werkt. Over het tekort aan personeel kan ik melden dat er op dit moment 7 mensen een opleiding volgen tot zweminstructeur.”

VVD: “Hoeveel zweminstructeurs zoeken we?”

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Het is heel mooi dat er zeven mensen zijn die opgeleid worden. Maar hoe groot is het probleem precies? Zoeken we inderdaad zeven nieuwe zweminstructeurs, of zoeken we er 28?” Jongman: “Dat is een technische vraag, dat antwoord kan ik u later laten toekomen.”

PvdA: “Gaan er kinderen niet naar zwemles omdat hun ouders geen coronapas hebben?”

Loopstra wil ondertussen ook van de wethouder weten wat de effecten zijn van de nieuwe coronamaatregelen. “Zonder qr-pas kun je als ouder of als verzorger niet het zwembad in. Wij hebben de indruk dat er op dit moment een groep kinderen om deze reden niet naar zwemles gaat. In hoeverre speelt dit in Groningen?”

Wethouder: “Veiligheid staat voorop”

Jongman: “De regels zijn op dit moment zo dat je zonder qr-pas niet naar binnen mag. Wij hebben de indruk dat het niet leidt tot het stoppen van volgen van zwemlessen. Wij vinden het belang van goed zwemonderwijs belangrijk, en we vinden het ook belangrijk dat er inhaallessen worden georganiseerd, maar dit moet wel volgens de huidige coronamaatregelen. En uw vraag is terecht. Want je laat als ouder je kind niet alleen een zwembad inlopen, waarbij het zich alleen om gaat kleden in kleedkamers. Ouders die geen qr-pas hebben zou ik willen oproepen om in eigen netwerk te gaan zoeken welke oplossingen er zijn, en om eventueel iemand anders, die wel een coronapas heeft, het kind te begeleiden.”