Te druk in de Herestraat, Brugstraat vanwege Black Friday: “Kom later terug”.

Foto: Gemeente Groningen

Het is te druk in de Herestraat. Sinds ongeveer 14.00 uur vrijdagmiddag zijn er zo veel mensen dat er geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

De drukte heeft te maken met Black Friday, waardoor veel mensen de stad in zijn gegaan om op koopjes te jagen. Het advies is om de Herestraat voorlopig te mijden en op een later tijdstip terug te komen. Dat geldt inmiddels ook voor de Brugstraat.

Het is ook druk op de Vismarkt en de Westerhaven. Daar kan met moeite voldoende afstand gehouden worden. Ook daar geldt het advies om er later heen te gaan.

De anderhalve meter regel is sinds kort weer van kracht vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen.