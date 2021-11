Taakstraffen voor kopschoppers Gedempte Zuiderdiep: ‘Het leek wel penaltytrappen’

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Twee mannen (29 en 31 jaar) zijn vrijdag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot taakstraffen van honderd uur, omdat ze in 2019 een man fors hebben mishandeld op het Gedempte Zuiderdiep.

Een derde verdachte werd vrijgesproken door de rechtbank, omdat er niet voldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid bij het incident. De advocaten van de twee mannen die zijn veroordeeld, betoogde dat er ook voor hun betrokkenheid onvoldoende bewijs was, omdat de getuigen van het incident niet betrouwbaar waren. De rechtbank ging daar echter niet in mee en acht beide verdachten verantwoordelijk voor de geweldpleging.

Het incident vond plaats in de late uren van 12 november 2017. Twee groepen zouden ruzie met elkaar hebben gekregen voor De Vliegende Hollander. Toen het slachtoffer op de grond lag, schopte zeker één van de twee mannen tegen het hoofd van de verdachte. Het slachtoffer hield aan de mishandeling meerdere breuken in het gelaat over, die operatief behandeld moesten worden. Ook had het slachtoffer scheuren in het tandvlees en twee losse tanden.

Voetballen met een hoofd

“Het leek wel penaltytrappen”, zo luidt de verklaring van één getuige. Een andere getuige geeft een gelijksoortige verklaring over het incident: “De jongen werd door één van de jongens op de grond gegooid en door een andere jongen in zijn gezicht geschopt. Het was alsof iemand tegen een voetbal aan trapte, maar dan tegen iemand zijn hoofd aan.”

Volgens de rechtbank hebben de verdachten zich niet bekommerd om het slachtoffer, dat buiten bewustzijn op straat lag. “Door de schop tegen zijn hoofd heeft het slachtoffer aanzienlijk letsel waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds last van heeft. Daarnaast zorgen dit soort geweldsfeiten voor gevoelens van angst en onrust in de maatschappij, met name bij de mensen die daarvan getuige zijn. De rechtbank rekent dit verdachten aan”, zo stelt de rechtbank in haar oordeel.