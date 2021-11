Swim Challenge overhandigt cheque van 223.000 euro aan UMCG Kanker Researchfonds

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De organisatie van de Groninger Swim Challenge heeft dinsdagavond een cheque van 223.698 euro overhandigd aan het UMCG Kanker Researchfonds.

“Het is echt waanzinnig wat iedereen gedaan en gepresteerd heeft”, vertelt Carolien Fleurke van de organisatie. “Er hebben in totaal 242 zwemmers meegedaan, waaronder 106 Cityzwemmers. Het bijzondere is dat er honderd zwemmers minder waren in vergelijking met de laatste editie, maar dat we toch meer geld hebben opgehaald.” Fleurke denkt ook te weten hoe dat komt: “Het heeft te maken met de verbondenheid. Door de coronapandemie kon er een hele lange tijd niets. Ineens konden er weer dingen en heel veel mensen hebben zich daar aan verbonden.”

Belangrijk om onderzoek te kunnen doen

De overhandiging van het geldbedrag vond plaats in een café aan het Zuiderdiep. “In het UMCG was de overhandiging niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Daarom hebben we een café afgehuurd waar wij als organisatie aanwezig waren, en ook twee medewerkers van het UMCG Kanker Researchfonds en een onderzoeker van palliatieve pijnbestrijding bij kankerpatiënten. Zij lieten weten heel blij te zijn. Zij hebben ook gemerkt dat er door de coronacrisis veel minder geld binnenkwam. Er waren minder initiatieven omdat evenementen niet door konden gaan, terwijl zulke initiatieven, en het geld dat het oplevert, zo belangrijk zijn om onderzoek te kunnen doen.”

Baanbrekende onderzoeken

Met het geld zijn verschillende onderzoeken mogelijk. “In het UMCG worden heel veel baanbrekende onderzoeken uitgevoerd. Met dit geld kan er meer onderzoek worden gedaan.”

Ook volgend jaar is de organisatie van plan om een Groningen Swim Challenge te organiseren.

Bekijk hieronder de aftermovie van de Swim Challenge: