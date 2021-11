Studio Wilma Vissers haalt internationaal The Drawing Box naar Stad

nieuws

Op de expositie is onder andere dit werk van Deidre Hierlihy te bezichtigen

The Drawing Box. Een internationaal initiatief van autonome tekenaars dat tijdens de coronapandemie is ontstaan. In december is het tijdens twee perioden te zien in Studio Wilma Wissers aan de Sint Walburgstraat.

“Ik ben heel blij dat het naar Groningen komt”, reageert Vissers verheugd. “De initiatiefnemer van het project is Diane Henshaw die in het graafschap Fermanagh woont in Noord-Ierland, in de buurt van Belfast. Tijdens de lockdowns dacht ze, er kan niet geëxposeerd worden, er kan niet gereisd worden, ik kan collega’s niet ontmoeten. Maar wat nu als we tekeningen sturen naar een locatie waar wel geëxposeerd kan worden. Daar is The Drawing Box door ontstaan. Het is een doos met daarin de werken van zeventig kunstenaars die ieder vijf tekeningen op A5-formaat hebben aangeleverd. In totaal gaat het dus om 350 tekeningen.”

Flinke reis

The Drawing Box heeft de afgelopen periode al een flinke reis gemaakt. Zo was de expositie in Ierland, Cyprus, New Mexico en Griekenland te zien. Van 17 tot en met 19 december en van 27 tot 31 december zijn de werken bij Vissers te zien. “Ik ben momenteel al druk bezig om het mooi in te richten. Daar wil ik ook echt de tijd voor nemen. En het is uiteraard geweldig dat het nu in Groningen is. Ik heb het project via Facebook gevolgd en ik moet je zeggen dat de tekeningen er in het echt nog mooier uitzien dan op foto’s. Ik ken Henshaw overigens behoorlijk goed, en ik ben ook al verschillende keren in Noord-Ierland geweest. Dat we nu op deze manier toch werken kunnen laten zien, is geweldig.”

Mensen die de expositie willen bewonderen moeten zich intekenen voor een bezichtigingsafspraak. Na Groningen reist The Drawing Box door naar Litouwen en later nog naar Schotland, India en Australië.