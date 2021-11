“Studenten kunnen opgelucht ademhalen, een rooster vol Zoom-colleges blijft ons bespaard”

nieuws

Foto: Sicco haring

Het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, is blij dat het kabinet inziet dat het onderwijs niet nog een keer dicht kan. De ISO reageert daarmee op de coronapersconferentie van vrijdagavond.

Ondanks dat er nieuwe en strengere maatregelen werden aangekondigd kunnen studenten de komende periode gewoon naar college. “Studenten kunnen opgelucht ademhalen: een rooster vol met Zoom-colleges blijft ons bespaard”, laat voorzitter Lisanne de Roos van het ISO weten. “Er lijkt eindelijk consensus te zijn dat het onderwijs niet nóg een keer dicht kan. Dat is een pak van mijn hart.”

Sinds het begin van de coronacrisis is het onderwijs tot nu toe twee keer voor een langere periode gesloten geweest. In het beroepsonderwijs en op universiteiten duurde deze periode nog langer. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat het afstandsonderwijs voor veel studenten de emmer met mentale problemen deed overlopen. Uit een rapport van het Trimbos-instituut, het RIVM en de GGD GHOR bleek dat 68% van de studenten met emotionele uitputtingsklachten kampte, dat 80% zich eenzaam voelde en dat 1 op de 4 studenten af en toe of vaker de wens had om dood te zijn. Het OMT adviseerde eerder deze week het onderwijs niet te sluiten aangezien het langetermijneffect van online onderwijs onbekend is.

Wel gelden vanaf maandag aanvullende maatregelen voor studenten. Zo moet men zich beter aan de basismaatregelen houden. Eerder werd al een mondkapjesplicht en een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte ingevoerd.