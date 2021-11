Strooiwagens voor het eerst dit seizoen de weg op in het Noorden

nieuws

Foto: provincie Groningen

Rijkswaterstaat heeft zondagavond voor het eerst dit seizoen een strooironde gemaakt over de noordelijke snelwegen. Dat blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat.

Rond 20.30 uur dook de wegdektemperatuur bij Assen onder de 0 graden. Het is het moment dat de eerste strooiwagens vanuit het steunpunt Assen de snelweg oprijden om zout uit te gaan rijden. In Friesland wordt op dat moment al gestrooid. Bij Garyp, op de N31, wordt een wegdektemperatuur van -0,3 graden gemeten. Uit gegevens blijkt dat de strooiwagens uit Assen via de A28 tot Groningen rijden om vervolgens via de andere rijbaan terug te keren. Een andere strooiwagen nam de weg tussen Assen en Veendam voor zijn rekening. Rond 22.00 uur waren de meeste strooiwagens weer terug op de steunpunten.

Eerder in de avond waarschuwde het KNMI al dat het plaatselijk glad kan zijn. Voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden, geldt er een ‘code geel’. Code geel geldt voor Groningen tot maandagochtend 08.00 uur.