Streep door Nieuwbouw/VerbouwXL in Martiniplaza

foto: Roel Breet

De beurs Nieuwbouw/VerbouwXL die komend weekend in Martiniplaza gehouden zou worden gaat niet door. Dat laat Martiniplaza op haar website weten.

Reden zijn de strengere coronamaatregelen. De beurs zou gehouden worden van 19 tot en met 21 november. Na de persconferentie gaf de gemeente Groningen al het advies om de beurs af te gelasten. Een aantal belangrijke partners namen dit advies vervolgens op. Daarna werd in gezamenlijkheid besloten om Nieuwbouw/Verbouw XL niet door te laten gaan.

Of de beurs verplaatst wordt naar een later moment is nog niet duidelijk. Op Nieuwbouw/VerbouwXL worden presentaties gegeven over de nieuwste bouwprojecten in Groningen en Drenthe.