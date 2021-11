Streep door Het Groninger Winterfestijn: “Geen ijspret en warme chocomelk op Grote Markt”

nieuws

Foto: Kimberley Blaak

Er wordt de komende periode geen ijsbaan opgebouwd op de Grote Markt. Dat heeft de organisatie van Het Groninger Winterfestijn zaterdag laten weten.

Aanleiding zijn de strengere coronamaatregelen die vrijdagavond werden aangekondigd door het kabinet. “Door deze coronamaatregelen is het wederom niet mogelijk om Het Groninger Winterfestijn te realiseren”, laat de organisatie weten. “De teleurstelling is groot. Voor het tweede jaar op rij is er geen ijspret, geen warme chocomelk en geen glühwein op de Grote Markt.” Mensen die al een ticket hadden gekocht ontvangen de komende week een e-mail over de restitutie van de tickets.

De opbouw van Het Groninger Winterfestijn zou aanstaande maandag starten waarna de ijsbaan op 19 november geopend zou worden en tot 9 januari zou blijven staan. De organisatie laat weten dat het hoopt dat het evenement volgend jaar wel door kan gaan. “We kijken er naar uit om volgend jaar wel het ultieme wintergevoel naar de Grote Markt te brengen.”