Straks geen bus meer in Onnen buiten de spits: ‘Vaak is-ie leeg’

Half elf: leeg. Half twaalf: nog steeds leeg. Half een: ja hoor, weer leeg. Buiten de spits is het in buslijn 51 ter hoogte van Onnen bijna altijd leeg. ‘Sinds de privatisering worden veel niet-rendabele ritten geschrapt. En dat gebeurt nu dus ook met deze lijn.’

Ritje erbij, ritje eraf

Op 12 december staat de jaarlijkse wijziging van de dienstregeling van Qbuzz weer op het programma. Waar bepaalde lijnen er juist een ritje bij krijgen, ziet het dit jaar minder rooskleurig uit voor Onnen. Daar zal voortaan alleen in de spits nog een bus rijden, terwijl je overdag nu nog ieder half uur kunt opstappen.

Totaal onverwacht komt de wijziging overigens niet voor veel buschauffeurs en reizigers, want buiten de spits ‘valt het meestal tegen,’ vertelt chauffeur Kars Gans. ‘Vaak is-ie leeg.’

Gezusters Hut

Precies die leegte is wat de zusjes Meri en Anice Hut nu juist zo waarderen aan lijn 51. ‘Je kan altijd gewoon een plekje uitzoeken, heel fijn,’ vindt Anice. ‘Soms wel een beetje gek, dat de bus alleen voor ons rijdt,’ vult Meri aan. Drie keer per week toeren de dames naar hun ouders en zijn daarmee een van de vastere busklanten in Onnen.

Hoe moet dat dan met de gezusters, vanaf volgende maand? ‘Dan moeten we fietsen, denk ik,’ lacht Meri. ‘Nou ja, wel gezonder he.’

Geldzaken

‘We proberen het geld dat we beschikbaar hebben voor het openbaar vervoer zo effectief mogelijk in te zetten,’ licht Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe de wijziging toe. ‘Daarom kijken we elk jaar kritisch naar het vervoernetwerk. In Onnen zagen we dat er zo weinig reizigers in de bus zitten, dat we hebben besloten hem daar niet meer te laten rijden in de daluren. In de meeste ritten zit eigenlijk niemand.’

Het geld dat daarmee bespaard wordt wil het OV-bureau inzetten op trajecten waar de drukte juist toeneemt.

Commercieel ov

‘Sinds de privatisering worden veel niet-rendabele ritten geschrapt. En dat gebeurt nu dus ook met deze lijn.’ Buschauffeur Kars Gans rijdt al veertig jaar door het Onnense. Hoewel hij er vanuit commercieel oogpunt best begrip voor kan opbrengen, zit het verdwijnen van de buslijn buiten de spits hem toch niet helemaal lekker.

‘In mijn beleving is buschauffeur niet zozeer een dienstverlenend beroep meer. Vroeger werd er voor mijn gevoel minder gekeken naar passagiersaantallen. Tegenwoordig is de bus commercieel en moet er zo veel mogelijk verdiend worden.’

Collega Dennis Dekker is het eens met Gans. ‘Het draait natuurlijk allemaal om geld en kosten. Maar het draait ook om mensen.’ Het zelfbenoemde mensenmens vindt het jammer dat hij straks waarschijnlijk minder rondjes langs de Onnense boerderijen zal maken.

Ook buschauffeur Rik Kuiper spreekt lovend over het ‘prachtige Groningse landschap’ rond Onnen, maar daar blijft het wat hem betreft wel bij. Bijzondere herinneringen aan lijn 51 heeft hij niet. Wellicht een mooie anekdote over een bijzondere passagier? ‘Een bijzondere passagier… Nee, ook niet. Op zich is het gewoon een buslijn zoals elke andere.’

Fiets en hubtaxi

Reizigers die na 12 december buiten de spits van en naar Onnen willen reizen, krijgen het volgende advies van het OV-bureau. ‘Als je kan, pak de fiets naar de hub van P+R Haren of het station van Haren. Of probeer een keer de hubtaxi uit.’