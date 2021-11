Straatwijs is actie gestart om warme maaltijden bij daklozen te krijgen: “Iedereen kan helpen”

nieuws

Stichting Straatwijs gaat de komende periode speciale Winter- en Kerstbonnen uitdelen aan daklozen en mensen in de sociale opvang waarmee men aan warme maaltijd kan halen.

De actie ontstond in 2019. De zesjarige Joël liep met zijn moeder door de binnenstad. Voor het eerst in zijn leven zag hij een dakloze man. Op dat moment besloot Joël in actie te komen omdat alle daklozen warm moeten kunnen eten. Die actie was een groot succes. Dit jaar wordt deze actie herhaald en uitgebreid. “Vanaf november tot en met februari gaan we speciale Winter- en Kerstbonnen uitdelen aan dakloze mensen en aan mensen in de sociale opvang”, laat Straatwijs weten.

Voor iedere 7,50 euro die gedoneerd wordt kan Straatwijs bonnen kopen bij restaurant Captain Cook. Deze bonnen worden vervolgens uitgedeeld, waarop een gratis warme maaltijd afgehaald kan worden aan de Gelkingestraat 26. “Men kan kiezen uit een stamppot met of zonder gehaktbal of uit een hamburgermenu. Bij beide menu’s hoort een dessert.” Mensen die het initiatief willen helpen kunnen terecht op deze website voor meer informatie.