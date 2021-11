Straatschildering bij Molukkenplantsoen gepresenteerd

nieuws

Wijkwethouder Carine Bloemhoff ‘opent’ maandag 15 november een straatschildering in het Molukkenplantsoen. De schildering maakt automobilisten attent op de aanwezigheid van spelende kinderen.

De kleurrijke markering bevindt zich op de kruising van de Timorstraat en de Molukkenstraat. De straatschildering was een wens van kinderen en ouders uit de Indische Buurt. Die gaven aan dat er in de omliggende straten soms erg hard wordt gereden. Daardoor konden kinderen niet goed zelfstandig in het pand komen.

Buurtbewoners, waaronder ook kinderen, hebben samen met de projectgroep ‘Brugbouwer” diverse ontwerpen gemaakt voor de straatschildering. Eén van de ontwerpen is samen met buurtkinderen uitgetest met tijdelijke verf, om te zien hoe het er in de praktijk zou uitziet. De buurt heeft vervolgens één ontwerp gekozen. Het gaat om een straatschildering van kunstenaarscollectief VAAF.