Stilte in Groningse binnenstad: café Het Feest toch dicht, café in Gelkingestraat nog open

nieuws

Bij café Eureka bleven in eerste instantie de deuren geopend.

De eerste avond waarop de nieuwe coronamaatregelen gelden is rustig verlopen in de Groningse binnenstad. Nagenoeg alle cafés sloten om 20.00 uur de deuren.

Het kabinet had vrijdagavond strengere coronamaatregelen aangekondigd. Zo moet de horeca tot in ieder geval 4 december ’s avonds om 20.00 uur de deuren sluiten. Café Het Feest kondigde zaterdagmiddag aan zich hier niet aan te houden. Eigenaar Jacob-Jan Groeneweg: “Ik wil een statement maken. Samen met een aantal andere horecazaken willen we vanavond open blijven.” Ondanks dat het rond 20.00 uur flink druk was bij Het Feest sloot het café wel de deuren.

Tekst gaat verder onder de foto

Ondanks een eerdere aankondiging ging Het Feest toch om 20.00 uur dicht. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.

Café Eureka

Het licht bleef in eerste instantie wel branden bij café Eureka aan het Gedempte Kattendiep. Fotografen melden dat de bezoekers niet werden weggestuurd, maar dat er geen nieuwe klanten meer werden toegelaten. Na een bezoek van medewerkers van de gemeente liep het café langzaam leeg en werd op deze locatie rond 20.45 uur de verlichting uitgeschakeld.

Gelkingestraat

Rond 21.45 uur wordt er nog wel feest gevierd in een horecagelegenheid in de Gelkingestraat. “Er zijn nog mensen binnen”, ziet een fotograaf. “De politie is in de straat aanwezig, en staat hier met drie auto’s paraat. Ik sprak zojuist met een politieagente en volgens haar is dit het enige café dat nog open is in de stad.”

Horeca in Breda nog open

Ook in de rest van het land is het rustig. Alleen in Breda blijven horecaondernemers zoals eerder aangekondigd massaal open. Ondernemers gaan ervan uit dat de gemeente alleen waarschuwingen uitdeelt. De horecazaken in Leeuwarden die hadden aangekondigd zaterdagavond open te blijven uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen, zijn toch om 20.00 uur dicht gegaan. Volgens woordvoerder Ton Eijer van de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is het signaal afgegeven en hebben de berichten de media gehaald. “We hebben aandacht gekregen voor ons probleem.”

Later meer.