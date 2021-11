Steiger en doek ‘belemmeren’ webcam Grote Markt

nieuws

Still webcam Grote Markt

De webcam die aan de zuidzijde van de Grote Markt hangt trekt dagelijks tientallen, soms honderden, kijkers. Sinds deze week wordt hun uitzicht belemmerd.

De afgelopen dagen is er een steiger opgebouwd om bouwwerkzaamheden aan een pand aan de zuidzijde uit te kunnen voeren. De roterende webcam vangt daarom verschillende steigerbuizen. Daarnaast is er een steigerdoek opgehangen waardoor het zicht op de Grote Markt nog wat verder belemmerd wordt. Ondanks dat er nog redelijk wat te zien is, is niet iedereen gecharmeerd van het nieuwe uitzicht. Gea schrijft op Twitter: “Nou lekker dan, een steiger en doek voor de webcam”. Iemand anders schrijft dat ze de verrichtingen van een dansend persoon nu net niet goed kan volgen. Het is onbekend hoe lang de steiger blijft staan.

De webcam aan de zuidzijde van de Grote Markt hangt aan de gevel van café Hoppe. In januari trok de webcam honderden kijkers toen de avondklok voor het eerst van kracht werd. Een week eerder werd de webcam uit de lucht gehaald nadat er in verschillende steden rellen waren uitgebroken. Via de camera zagen kijkers dat het in Groningen rustig bleef. Toch werd de webcam toen voor een aantal dagen uit de lucht gehaald omdat de politie bang was dat het een aanzuigende werking zou hebben.

