Steekpartij bij Alfa-college aan Boumaboulevard; verdachte (18) vlucht op scooter (update)

Foto: Martin Nuver (112 Groningen()

Voor het gebouw van het Alfa-college aan de Boumaboulevard in Groningen heeft vrijdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Bij het incident raakte een jongeman gewond. De politie startte direct een zoektocht naar de mogelijke dader.

De steekpartij vond even voor 13.00 uur plaats. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd en deze meegenomen naar een ziekenhuis met onbekend letsel. Op de Boumaboulevard werd de directe omgeving van het incident afgezet, zodat de politie daar forensisch onderzoek kon doen.

Kort nadat de hulpdiensten ter plaatse kwamen bij de onderwijsinstelling, deed de politie een Burgernet-melding uitgaan. Daarin werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een 18-jarige jongen. De jongen is licht getint, heeft kort donker krullend haar. Ten tijde van het incident droeg deze jongeman een rode jas van het merk Nike. Deze jongeman zou de plaats delict hebben verlaten op een zwarte scooter met daarop een windscherm, een beendeken en een blauw kenteken. De laatste plek waar de jongeman is gezien, is in de omgeving van woontoren De Helix aan de Oostzaan in De Hoogte.

Mensen die de jongeman hebben gezien of weten waar de jongen is, worden door de politie verzocht contact op te nemen via 112. De politie benadrukt dat mensen die de jongeman zien, zelf geen actie moeten ondernemen. Alleen de politie alarmeren is voldoende. De Burgernetactie naar de verdachte jongeman werd even voor half drie afgesloten. De zoektocht naar de jongeman is echter nog niet voorbij.

(Update: Bericht is aangevuld met een uitgebreider signalement en de laatste locatie waar de verdachte is gezien.)