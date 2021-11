Steeds meer mensen willen stukje lever afstaan voor jonge patiëntjes in UMCG

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

In het UMCG, het enige ziekenhuis in Nederland wat levertransplantaties uitvoert bij kinderen, is onlangs voor de honderdste keer een dergelijke transplantatie uitgevoerd met een stukje lever van een levende donor.

Sinds vorig jaar melden zich steeds meer anonieme donoren, ook wel altruïstische donoren genoemd, bij het UMCG. Inmiddels is bij één op de vijf operaties is er een anonieme donor in het spel. Ze melden zich vaak spontaan aan of naar aanleiding van een oproep op social media.

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar veel aanmeldingen van anonieme donoren binnengekomen naar aanleiding van een uitzending van Beau, Hart van Nederland en door publicaties in diverse kranten. De wanhopige ouders van twee jongens deden toen een oproep aan het publiek om zich te melden als altruïstische donor. Die publiciteit leidde vervolgens tot vele aanmeldingen. Sindsdien zijn er tien anonieme levende donor-procedures verricht.

Omdat er een tekort was aan geschikte donorlevers van overleden donoren is het UMCG in 2004 gestart met het levende donorprogramma. Inmiddels het merendeel van alle kinderen getransplanteerd met een stukje lever van een levende donor. Ondanks de vele anonieme donoren worden de meeste kinderen nog geholpen met een leverstukje van een bekende, meestal een ouder, familielid of een vriend.