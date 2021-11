Statenfractie VVD pleit voor extra, structurele aanmeldlocatie voor asielzoekers buiten Groningen

nieuws

VVD-Statenlid Marjolein Vulpes - Foto: Provincie Groningen

Als het aan de Groningse Statenfractie van de VVD ligt, gaan ook andere provincies hun steentje bijdragen als het gaat om de opvang van nieuwe asielzoekers. Daarom pleit de fractie donderdagmiddag voor een extra aanmeldlocatie buiten de Groninger provinciegrenzen.

De huidige situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is, met de enorme instroom vanuit Afghanistan en de toenemende overlast door ‘veiligelanders’ in het OV en het dorp, onhoudbaar volgens de fractie. “Daar moet zo snel mogelijk een oplossing voor komen”, stelt VVD-Statenlid Marjolein Vulpes.

Het COA verwacht de komende weken wederom een sterke stijging in het aantal aanmeldingen. De VVD pleit daarom voor een extra structurele aanmeldlocatie, buiten de provincie Groningen. Vulpes: “De druk moet echt van de ketel in Ter Apel, niet alleen in het OV maar ook voor de inwoners en ondernemers in het dorp. Het wordt tijd dat ook andere delen van Nederland hun steentje bijdragen in het opvangen van asielzoekers, dat kunnen we in Groningen echt niet alleen aan.”