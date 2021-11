Stadspartij en 100% Groningen zeer ongerust over verder opendraaien gaskraan

nieuws

De fracties van de Stadspartij en 100% Groningen maken zich grote zorgen over het mogelijk toch weer verder opendraaien van de gaskraan. De partijen hebben vragen gesteld aan het Stadsbestuur.

De partijen constateren dat het nog steeds winnen van gas een desastreuze uitwerking heeft op Loppersum en de rest van de provincie en daarmee ook op de gemeente Groningen. “De aardbeving van 3.2 op schaal van Richter bij Garrelsweer, in de nacht van maandag op dinsdag, laat maar weer eens zien dat we nog lang niet af zijn van de aardbevingsellende. Er zijn signalen dat het zelfs erger wordt en dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, laat fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij weten.

De twee partijen zijn ongerust over de gevolgen voor de inwoners. “Demissionair minister Stef Blok (VVD) heeft kortgeleden plannen geopperd om in het geval van een strenge winter of als Rusland minder gaat leveren, de gaskraan in Groningen weer verder open te draaien. Terwijl hij eerst beloofde dat de gaswinning hier in 2022 zou stoppen. Dat valt toch niet met droge ogen uit te leggen aan onze inwoners?”, vult Yaneth Menger van 100% Groningen aan.

Volgens de beide fracties worden de vastgestelde grenswaarden overtreden en drukvereffening zorgt voor onrust in de bodem. De partijen willen van het Stadsbestuur weten of er op dit moment al extra gas gewonnen wordt in Groningen, en wat de effecten hiervan zullen zijn voor de korte en lange termijn. Ook wil men weten in hoeverre er contacten zijn met het Staatstoezicht Op De Mijnen.