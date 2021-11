Stadspartij en 100% Groningen gaan samen verder:’ Blok vormen tegen landelijke partijen in de raad’

nieuws

De Stadspartij en 100% Groningen slaan de handen ineen. De twee partijen gaan per direct verder als één lokale partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat besloten beide fracties afzonderlijk tijdens Algemene Ledenvergaderingen van de fracties.

Samen willen de twee fracties inzetten op minimaal zes zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart en zetten daarmee ook in op deelname aan het volgende college. Daarnaast stellen de Stadspartij en 100% Groningen, met het samengaan, de versplintering in de lokale politiek tegen te willen gaan en één te willen blok vormen tegen vooral de landelijke politieke partijen in de raad. Deze worden volgens de fracties te veel aangestuurd door Den Haag en hebben te weinig oog en gevoel voor wat er echt in de wijken en dorpen aan de hand is. Volgens 100% Groningen staat ook oprichtster Marjet Woldhuis voor de volle honderd procent achter de samenvoeging.

Stadspartij-factievoorzitter Amrut Sijbolts zal als lijsttrekker de kar gaan trekken voor de combinatiefractie. “Ik ben ongelooflijk trots”, stelt Sijbolts. “We gaan nu samen met 100% Groningen de verkiezingen in nadat we in 2018 al samengingen met de lokale partijen van Haren en Ten Boer. Hiermee kunnen we onze inwoners van wijken en dorpen optimaal vertegenwoordigen.” Ook fractievoorzitter Yaneth Menger staat volledig achter de samenvoeging: “Ik ben blij dat het in relatief korte tijd gelukt is om voortaan samen verder te gaan. Groningen heeft de behoefte aan een grote lokale partij en minder versplintering. Alleen zo kunnen we lokaal onze inwoners het beste vertegenwoordigen.”